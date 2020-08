Trump a dat un ultimatum Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Preşedintele SUA cere "îmbunătăţiri substanţiale"

Donald Trump a dat un termen de 30 de zile pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii să implementeze "îmbunătăţiri substanţiale" sau va pierde banii şi participarea ca membru a SUA.

Trump care are în faţă alegerile prezidenţiale din acest an este la rândul său ţinta criticilor asupra modului cum a gestionat pandemia. În răspuns la vocile critici el a acuzat China şi OMS care în viziunea sa a căzut sub autoritatea Beijingului.

Într-o scrisoare adresată Dr Tedros şi făcută publică pe Twitter preşedintele SUA acuză Organizaţia Mondială a Sănătăţii că are o "lipsă alarmantă de independenţă" făţă de China.

Scrisoarea:

Citează raporturi ce spun că OMS a întârziat declararea stării de urgenţă la presiunea Preşedintelui Xi Jingping.

Acuză OMS de eşecul în luarea de măsuri împotriva discriminării legate de virus a africanilor din China

Spune că Dr Tedros putea să salveze multe vieţi dacă ar fi acţionat mai mult în stilul Dr Harlem Brundtland care a condus OMS în perioada epidemiei de SARS.

În închieiere Trump a dat un ultimatul de 30 de zile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii să remedieze problemele. Dacă nu se vor lua măsuri va taia permanent finanţare şi va reconsidera statutul de membru al SUA.

