Trump acuză presa că se foloseşte de cazul bombelor artizanale în scop politic împotriva sa; cere pedepsirea cu maximă exigenţă a "teroristului" care a trimis bombele

Trump a declarat, vineri, la un miting electoral în Charlotte, Carolina de Nord, că violenţa politică nu trebuie tolerată şi că va face tot ceea ce poate pentru a o stopa, informează site-ul agenţiei Reuters.

Preşedintele american a reluat atacurile la adresa presei şi liderilor democraţi, la doar câteva ore după ce un simpatizant al său, Cesar Sayoc Jr., a fost arestat în legătură cu trimiterea de dispozitive explozive unor oponenţi ai preşedintelui.

"În ultimele ore am văzut un efort din partea mass-mediei de a folosi acţiunile sinistre ale unui individ pentru a marca puncte politice împotriva mea şi a Partidului Republican", a declarat Trump în faţa susţinătorilor săi.

Mai mulţi participanţi la mitingul din Carolina de Nord au scandat împotriva CNN, un post frecvent criticat de liderul de la Casa Albă.

"Şi joacă un rol major în ceea ce priveşte tonul", a continuat Trump după scandările împotriva CNN. "Acoperirea constant părtinitoare a mass-mediei ... şi atacurile negative nu duc decât la divizarea oamenilor şi la subminarea dezbaterilor sănătoase", a adăugat liderul SUA.

Fantastic evening in Charlotte, North Carolina with great PATRIOTS. Get out and VOTE for @buddforcongress and @MarkHarrisNC9! https://t.co/0pWiwCHGbh #MAGARally replay: https://t.co/bKVTylqDvE pic.twitter.com/O1QiZSw4cU