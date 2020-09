Trump, atacat de fostul consilier: ”E un pericol pentru Republică”

John Bolton a spus că Donald Trump reprezintă „un pericol pentru Republică” dacă este reales, într-un interviu şocant la televiziunea americană ABC News duminică seară.

Bolton, care a părăsit Casa Albă după ce a funcţionat timp de 17 luni în funcţia de consilier de securitate naţională a preşedintelui Donald Trump, l-a calificat pe preşedinte drept „ impulsiv”, „uimitor de neinformat”, „iraţional” şi motivat doar de dorinţa sa de a fi ales.



El a spus că Trump a fost „jucat pe degete” de Vladimir Putin al Rusiei şi că ar putea fi manipulat de alţi adversari străini, inclusiv China şi Coreea de Nord.

"Acesta este un pericol pentru republică", a declarat el pentru ABC News. John Bolton a spus că speră că ”Trump nu va fi cunoscut ca un preşedinte al cărui mandat a dus ţara într-o spirală descendentă din care nu ne putem desprinde”.



"Preocuparea pe care o am, vorbind ca un republican conservator, este că, odată ce alegerile s-au încheiat, dacă preşedintele câştigă, constrângerea politică va dispărea, a spus domnul Bolton în primul său interviu televizat de la părăsirea Casei Albe, conform Financial Times.

Domnul Bolton a apărut la televizor înainte de publicarea, marţi, a cărţii sale The Room Where it Happened: A White House Memoir.

Administraţia Trump a eşuat săptămâna trecută în încercarea instanţei de a bloca publicarea cărţii.

Bolton era mereu critic la luarea de decizii greşite a lui Trump şi de înţelegerea slabă a problemelor de politică externă. El a spus că acesta ar fi trebuit cercetat nu numai pentru acţiunile sale din Ucraina, ci şi pentru disponibilitatea sa de a interveni în anchete penale în numele conducătorilor străini.

El a adăugat că înalţi oficiali ai administraţiei Trump, inclusiv Mike Pompeo, secretarul de stat, Mark Esper, secretarul de apărare şi avocatul general Williams Barr, au înţeles cu adevărat situaţia Ucrainei.

Domnul Bolton, care a susţinut de-a lungul timpului opinii despre politica externă în administraţie, l-a acuzat pe preşedinte că a încercat să urmeze un acord privind denuclearizarea cu Coreea de Nord, fără să înţeleagă semnificaţia ce dădea.

El a spus că ameninţarea din Coreea de Nord astăzi este „absolut mai mare” decât atunci când domnul Trump a preluat funcţia şi a început întâlnirea cu Kim Jong Un. ”Nu există nici o îndoială că activitatea Coreei de Nord atât pentru programele sale de rachete nucleare, cât şi pentru cele cu rachete balistice a continuat", a spus el.



Coreea de Sud a precizat că relatarea lui Bolton cu privire la relaţiile lui Trump cu cele două Coreei a fost „denaturată” şi ar putea dăuna negocierilor „foarte grav”.

Bolton a spus că unii lideri străini au „stăpânit arta să-i cânte în strună domnului Trump”, inclusiv Xi Jinping din China, Recep Tayyip Erdogan din Turcia şi Putin.

„Când ai de-a face cu cineva ca Putin, care şi-a construit viaţa ca să înţeleagă poziţia strategică a Rusiei în lume - împotriva lui Donald Trump, căruia nu îi place să citească despre aceste probleme sau să afle despre ele - este o poziţie foarte dificilă pentru America, a spus domnul Bolton.

„Cred că suntem într-o poziţie mai slabă în întreaga lume. Cred că am renunţat la leadership într-o mare varietate de domenii.

Domnul Bolton a spus că nu va vota pentru dl Trump în noiembrie, adăugând: „Nu cred că este un republican conservator.”

Întrebat de ce a rămas în administraţie atât de mult timp, domnul Bolton a spus: „Am exagerat şansele de a face acest lucru într-un proces coerent, raţional, sistematic, decizional, pentru a promova interesele americane. . . S-a dovedit că nu este corect. ”