Trump, despre mişcarea Black Lives Matter: „Vor să-l dea jos pe Iisus Hristos”. Ce decizie a luat preşedintele

Preşedintele SUA spune că ordinul executiv va fi semnat până la finalul săptămânii. „Vor să-i dea jos pe Iisus Hristos, pe George Washington, pe Abraham Lincoln, pe Thomas Jefferson. Acest lucru nu se va întâmpla”, a declarat Donald Trump în cadrul unei conferinţe de presă, relatează Fox News.

Liderul de la Casa Albă nu a precizat exact cine îşi doreşte ca aceste statui să dispară, însă controversatul activist Shaun King a postat pe Twitter, luni, următorul mesaj: „Da, cred că statuia acelui european alb despre care spun ei că este Iisus ar trebui să fie doborâtă. Reprezintă o formă de supremaţie a albilor. Întotdeauna a fost aşa.”

Mesajul său a fost întâmpinat cu ironii, sarcasm, jigniri şi chiar ameninţări cu moartea pe Twitter.

Conform unor surse Fox News, încă se lucrează la ordinul executiv promis de Trump. Zilele trecute, acesta scrisese pe Twitter că cei care distrug monumentele şi statuile vor primi 10 ani de închisoare.

Nu este clar, în acest moment, dacă ordinul executiv va fi mai mult decât ceea ce Trump a promis pe Twitter. Preşedintele a mai spus marţi că „se vor consolida regulile deja existente, într-o formă unitară”.





Yes, I think the statues of the white European they claim is Jesus should also come down.



They are a form of white supremacy.



Always have been.



In the Bible, when the family of Jesus wanted to hide, and blend in, guess where they went?



EGYPT!



Not Denmark.



Tear them down.