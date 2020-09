Trump i-a numit pe jurnalişti „scursuri” care ar trebui „executate”, conform noii cărţi a lui John Bolton

Fostul consilier pentru securitate naţională John Bolton povesteşte în memoriile sale, că preşedintele Donald Trump a spus că membrii presei sunt „scursuri” care ar trebui „executate”.

Washington Post, care a obţinut o copie a cărţii lui Bolton „Camera unde s-a întâmplat” înainte de publicarea sa din 23 iunie, scrie că Trump ar fi făcut comentariile în timpul unei întâlniri din iulie 2019, în New Jersey, unde Organizaţia Trump deţine un complex de golf.

Bolton spune în carte că Trump, care a fost extrem de vocal cu privire la nemulţumirea sa faţă de modul cum media a acoperit mandatul său de preşedinte, a sugerat ca mai mulţi jurnalişti să fie arestaţi şi duşi la închisoare, astfel încât guvernul să-i poată obliga să îşi dezvăluie sursele.

Guy Snodgrass, scriitor şi asistent al fostului secretar al Apărării, James Mattis, a confirmat într-un tweet că Trump a făcut observaţia despre jurnaliştii şi a precizat că Preşedintele SUA a repetat ideea şi cu alte ocazii. Mattis a ocupat funcţia de secretar al Apărării sub preşedenţia lui Trump timp de doi ani, din ianuarie 2017 până în ianuarie 2019.

"Bolton alleges Trump privately told him reporters deserve prison. "These people should be executed. They are scumbags."" Can confirm. This sentiment expressed again during Trump's meeting with Mattis in the Pentagon. https://t.co/8JdBVA6xYU

The New York Times, Washington Post şi Wall Street Journal au publicat fie fragmente din viitoare cartea a lui Bolton, fie scurte rezumate bazate pe copii de pre-publicare pe care le-au obţinut.

Trump a reaccţionat pe Twitter numind cartea "tendenţioasă" şi plină de minciuni şi poveşti false.

Wacko John Bolton’s “exceedingly tedious”(New York Times) book is made up of lies & fake stories. Said all good about me, in print, until the day I fired him. A disgruntled boring fool who only wanted to go to war. Never had a clue, was ostracized & happily dumped. What a dope!