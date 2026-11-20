Acestea au fost primele declarații publice date de președintele american, după întoarcerea în SUA de la reuniunea trilaterală cu liderii Chinei și Rusiei, în marja summitului APEC, desfășurată în China.
„Nu vom permite ca centrele de date să fie amplasate în alte țări”, a declarat Trump vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. El nu a oferit detalii și a precizat că nu le-a comunicat încă propriilor oficiali acest plan.
Declarațiile sale vin contextul în care China și Beijing au avut dispute publice cu privire la monopolizarea pieței dezvoltării tehnologiilor bazate pe Inteligență Artificială (AI).
Atunci, un oficial american a precizat pentru Reuters că SUA se pregăteau să anunțe zeci de țări că trebuie să aleagă o tabără, în cursa dezvoltării tehnologiilor bazate pe AI, în contextul în care SUA nu dorește colaborarea cu Beijingul din această prismă, americanii au avertizat că țările care aderă la cadrul Chinei vor fi eliminate dintr-o coaliție AI, condusă de SUA.
@Saxon_African @JesseBWatters Couldn’t have said it better myself.
Data centers should be built in industrial zones. Not in residential neighborhoods. The noise pollution would drive me crazy. America has thousands abandoned factories. Why don’t build data centers on abandoned factory lands? https://t.co/3B6gERsHIt
— Songpinganq (@songpinganq) November 13, 2026
Alte nemulțumiri sunt legate de funcționarea acestor centre vizează consumul de apă necesar răcirii structurilor, dar și cererea de electricitate care crește.
În ultimele luni au existat acțiuni în instanță împotriva unor centre de date din SUA, precum Michigan, Wisconsin sau Arizona, toate legate de nivelul de zgomot. Aceste centre funcționează 24.7.
Sesizări din partea localnicilor au fost și împotriva construirii sau închirierii unor amplasamente pentru amenajarea a astfel de centre. În cel mai recent caz, peste 600 de sesizări publice au fost depuse împotriva construirii unui centru de date în localitatea Kogan din Australia.