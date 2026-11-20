Acestea au fost primele declarații publice date de președintele american, după întoarcerea în SUA de la reuniunea trilaterală cu liderii Chinei și Rusiei, în marja summitului APEC, desfășurată în China.

„Nu vom permite ca centrele de date să fie amplasate în alte țări”, a declarat Trump vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. El nu a oferit detalii și a precizat că nu le-a comunicat încă propriilor oficiali acest plan.

SUA și Beijing, aflate în concurență

Declarațiile sale vin contextul în care China și Beijing au avut dispute publice cu privire la monopolizarea pieței dezvoltării tehnologiilor bazate pe Inteligență Artificială (AI).

Atunci, un oficial american a precizat pentru Reuters că SUA se pregăteau să anunțe zeci de țări că trebuie să aleagă o tabără, în cursa dezvoltării tehnologiilor bazate pe AI, în contextul în care SUA nu dorește colaborarea cu Beijingul din această prismă, americanii au avertizat că țările care aderă la cadrul Chinei vor fi eliminate dintr-o coaliție AI, condusă de SUA.

Atunci, Beijingul a precizat că se opune luării de poziții și formării de tabere în domeniul AI, afirmând că „Fiecare țară are dreptul să-și aleagă partenerii în funcție de condițiile naționale și de nevoile sale de dezvoltare”, potrivit declarațiilor date de un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei.

Companiile din SUA care au centre de date în Europa

În prezent, mai multe companii americane din Tehnologie, precum Google, Meta sau Amazon, Microsoft sau Apple au centre de date în afara SUA, atât în Europa, cât și în Asia sau America Latină. Centrele de date susțin servicii de cloud, stocarea datelor sau antrenarea și funcționarea modelelor AI.

În Europa, astfel de centre există în țări precum Spania, Danemarca, Marea Britanie, Germania, Irlanda, Olanda sau Belgia.

Nemulțumiri în rândul localnicilor

Cu toate acestea, dezvoltarea sau prezența centrelor de date creează nemulțumire în rândul localnicilor din zonele în care acestea deja există. Nemulțumirile sunt legate de nivelul de zgomot generat de aceste infrastructuri.

@Saxon_African @JesseBWatters Couldn’t have said it better myself. Data centers should be built in industrial zones. Not in residential neighborhoods. The noise pollution would drive me crazy. America has thousands abandoned factories. Why don’t build data centers on abandoned factory lands? https://t.co/3B6gERsHIt — Songpinganq (@songpinganq) November 13, 2026

Alte nemulțumiri sunt legate de funcționarea acestor centre vizează consumul de apă necesar răcirii structurilor, dar și cererea de electricitate care crește.

În ultimele luni au existat acțiuni în instanță împotriva unor centre de date din SUA, precum Michigan, Wisconsin sau Arizona, toate legate de nivelul de zgomot. Aceste centre funcționează 24.7.

Sesizări din partea localnicilor au fost și împotriva construirii sau închirierii unor amplasamente pentru amenajarea a astfel de centre. În cel mai recent caz, peste 600 de sesizări publice au fost depuse împotriva construirii unui centru de date în localitatea Kogan din Australia.