Trupele speciale au fost trimise pe străzile din Minsk, la protestele anti-Lukashenko

Forţele speciale ale poliţiei din Belarus au fost detaşate pe străzile din Minsk, înaintea protestelor care contestă realegerea lui Alexander Lukashenko în funcţia de preşedinte al ţării, informează BBC.

Poliţiştii au format un cordon în zona Pieţei Independenţei din centrul oraşului, acolo unde manifestanţii se vor aduna. Mai multe persoane au fost deja arestate, conform sursei citate.

Belarusul se confruntă cu proteste şi violenţe de stradă, după ce Lukashenko a fost reales în funcţie pe 9 august, pentru a şasea oară consecutiv.

Lukashenko se află la putere de 26 de ani, iar mai multe voci, printre care şi contracandidata lui în cursa electorală, spun că scrutinul a fost fraudat.

De asemenea, ieri, autorităţile de la Minsk au retras acreditările pentru 17 jurnalişti, majoritatea cetăţeni belaruşi, care au relatat către instituţii media străine. Doi dintre cei afectaţi sunt jurnalişti ai serviciului rus al BBC, instituţia media condamnând ferm încercarea de înăbuşire şi cenzurare a jurnalismului independent.

Thousands of protesters gathered near Minsk City Hero Obelisk and moving to the Presidential Palace. They are chanting "We are here for your birthday!" pic.twitter.com/PE8Rb5n9Mq

Video from Nexta and elsewhere shows military column apparently entering Minsk.



Can’t quite believe the army would fire on its own people (or even how the army could be used effectively in current situation) but we could be in for a tense evening. pic.twitter.com/5Ked8bZrS9