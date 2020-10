„Suntem conştienţi de un incident de securitate care afectează conturile pe Twitter. Cercetăm şi luăm măsuri pentru remedierea acesteia”, a postat Twitter Support, joi dimineaţa.

„Ancheta noastră este încă în curs, dar iată ce ştim până acum: Am detectat ceea ce credem a fi un atac de inginerie socială coordonat de către persoane care au vizat cu succes unii angajaţi de-ai noştri, care au acces la sistemele şi instrumentele interne.

Our investigation is still ongoing but here’s what we know so far: