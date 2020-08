Twitter a catalogat drept „derutant” un mesaj în care Trump susţine că sistemul de vot prin corespondenţă poate duce la îmbolnăvirea cu COVID-19

Twitter a marcat unul dintre tweeturile lui Donald Trump drept o încălcarea a politicii sale privind „afirmaţiile înşelătoare privind sănătatea, care ar putea influenţa oamenii să nu participe la vot”.

Preşedintele american a criticat în repetate rânduri votarea prin corespondenţă, însă, într-un tweet de duminică, a sugerat fără dovezi că folosirea cutiilor poştale ar încuraja frauda şi ar pune oamenii în pericolul de a contracta noul coronavirus.

"Deci, acum, democraţii folosesc cutiile poştale, care sunt un dezastru pentru securitatea alegătorilor. Printre altele, acestea fac posibil ca o persoană să voteze de mai multe ori", a scris el.

"De asemenea, cine le controlează, sunt plasaţi în zone republicane sau democrate? Nu sunt igienizaţi împotriva Covid. O mare fraudă!", a scris preşedintele.

So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud!