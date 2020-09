Ucigaşul lui John Lennon, Mark Chapman, i-a cerut scuze lui Yoko Ono

„Aş vrea doar să subliniez cât de rău îmi pare. Nu am nici o scuză. Am făcut-o doar pentru gloria de sine şi este cea mai gravă crimă. Nu l-am ucis din cauza caracterului său sau din cauza genului de om care era. L-am asasinat pentru că era foarte, foarte faimos şi eu căutam afirmare de sine şi eram foarte, foarte egoist”, a declarat Chapman în faţa comisiei pentru eliberare condiţionată de la Wende Correctional Facility, din New York.

În 2015, Yoko Ono declara că se teme ca nu cumva într-o zi Mark Chapman să fie eliberat. „Cred că dacă el a recurs la un astfel de gest o dată, ar putea să o facă iar oricând şi mi-e frică pentru mine şi pentru fiul meu”.

Mark Chapman avea 25 de ani când l-a ucis pe John Lennon. Acum, la 65 de ani, el este căsătorit şi soţia sa locuieşte lângă unitatea in care Chapman a fost închis în ultimii opt ani.

La şedinţa comisiei pentru eliberare condiţionată Chapman a fost descris ca fiind profund religios şi un „creştin devotat”.