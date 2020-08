UE nu va accepta rezultatele alegerilor din Belarus şi anunţă sancţiuni

„UE nu acceptă rezultatele alegerilor. Lucrăm pentru a stabili sancţiunile pentru cei responsabili de violenţă şi fraudare”, a confirmat şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell.

Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, Josep Borrell, a anunţat vineri că blocul comunitar refuză să recunoască rezultatele alegerilor prezidenţiale din Belarus, în urma cărora preşedintele Alexander Lukaşenko a fost reales pentru un al şaselea mandat.

Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.



Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.