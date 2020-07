UE refuză să finanţeze şase oraşe din Polonia pentru că nu susţin drepturile LGBT. Declaraţia Preşedintelui Comisiei Europene

Uniunea Europeană a refuzat să finanţeze şase oraşe din Polonia pentru că acestea nu susţin drepturile şi comunităţile LGBT, relatează CNN.

Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe Twitter că „Prin tratatele noastre în Europa ne dorim să ne asigurăm că fiecare european are libertatea să fie cine vrea, să trăiască unde îşi doreşte, să iubească pe cine simte şi să ţintească cât de sus vrea. O să continui să susţin #UnionOfEquality”.

Helena Dalli, Comisarul European pentru Egalitate, a scris pe Twitter că valorile susţinute de Uniunea Europeană ar trebui să fie respectate de toate statele membre.

„Valorile şi fundamentele Uniunii Europene trebuie să fie respectate de toate statele membre şi de toate autorităţile. Din acest motiv, şase oraşe din Polonia care refuză să susţină comunitatea LGBT nu vor primi finanţări”, a spus Helena Dalli.

Este vorba despre fonduri UE, în valoare de 25.000 de euro, care ar trebui să fie accesate de toţi europenii.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei, Adalbert Jahnz, a afirmat că „Şase aplicaţii au fost respinse pentru că răspunsul reprezentantului legal al proiectului nu a oferit comisiei suficiente motive şi garanţii că proiectul se va alinia la caracteristicile şi obiectivele generale ale valorilor Uniunii Europene”.

Our treaties ensure that every person in Europe is free to be who they are, live where they like, love who they want and aim as high as they want.



I will continue to push for a #UnionOfEquality. #LGBTI