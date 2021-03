Un aeroport internaţional introduce o nouă taxă de 10 euro pentru a supravieţui pandemiei

Aeroportul Heathrow vrea să recupereze din pierderi, aşa că va percepe 8,9 lire fiecărui pasager care pleacă.

Dorel Grădinaru, director general Aeroportul Internaţional Timişoara, consideră că astfel de soluţii nu vor stimula traficul: ”Nu cred că este soluţia cea mai bună pentru a stimula traficul de pasageri. Consider că nu este normal să pui pentru pasager încă o taxă, ca să poţi să ieşi dintr-o situaţie de criză, cum este asta. Cel mai normal ar fi să se revigoreze traficul de pasageri înspre zona 2019, cam cum a fost atunci, în această perioadă”.

De când cu pandemia, Aeroportul din Timişoara funcţionează în sistem de avarie. Ca şi în alte oraşe, avioanele au stat mai mult la sol, însă noroc cu transportul de marfă.

Cursele cargo au scăzut în 2020 cu doar două procente dar, şi aşa, e nevoie de mult timp pentru ca activitatea să revină la normal.

„A fost redus personalul. Unii au plecat, alţii au fost trimişi acasă. Când am venit eu, am continuat reducerile de contracte. Am sistat toate contractele care nu puteau fi onorate şi nu puteau aduce un beneficiu deosebit aeroportului. Acum, în această situaţie, am redus programul de lucru, în continuare. Sper să fie o soluţie pentru a ne permite, în lunile care urmează, să trecem peste aceste obstacole şi apoi să intrăm într-o zonă de normalitate a vieţii”, povesteşte Dorel Grădinaru, directorul general al Aeroportului Internaţional Timişoara.