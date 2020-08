Un avion al Forţelor Aeriene canadiene, care zbura în cinstea personalului medical, s-a prăbuşit peste o casă | VIDEO

Forţele Aeriene Regale canadiene au transmis, într-un comunicat de presă, că incidentul a avut loc în Kamloops, situat la nord-est de Vancouver.

Deocamdată nu sunt informaţii privind persoane rănite sau ce anume a provocat incidentul.

Zborul a făcut parte din operaţiunea „Inspiration”, o misiune la nivel naţional care urmăreşte să-i omagieze pe cei care lucrează în prima linie în lupta cu Covid-19.

