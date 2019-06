Un bărbat de 44 de ani a fost împuşcat de poliţia din Suedia, după ce a devenit „ameninţător”

Gara din Malmo a fost evacuată în urma incidentului. Nu au existat alte victime în urma operaţiunii poliţiei, iar bărbatul împuşcat a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Autorităţile nu au explicat în ce a constat comportamentul ameninţător al bărbatului, dar au anunţat că divizia pentru dispozitive explozive este în zonă. Conform poliţiei, este prea devreme pentru a menţiona dacă incidentul este de natură teroristă.

„Investigăm dacă a fost un incident izolat, care au fost intenţiile bărbatului şi dacă a acţionat singur”, a declarat Calle Persson, purtător de cuvânt al poliţiei din Malmo.

„Încă nu ştim ce dorea acest bărbat să facă sau ce urmează să descoperim pe parcursul anchetei”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Malmo , Sweden - 44-year-old man shot by police at Malmö Central Station after threatening to blow the station up. Police carried out a controlled explosion on a bag. The station remains closed. . #Malmö #Sweden



Video Credit : Pieter Cortenbachpic.twitter.com/ILUfbtmpK6