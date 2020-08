Un cetăţean rus a oferit un milion de dolari unui angajat Tesla pentru a introduce un malware în sistem. FBI a dejucat atacul

Site-ul de ştiri Teslarati a spus că producătorul de maşini electrice este compania care apare fără nume într-o declaraţie emisă de Departamentul de Justiţie al SUA marţi despre arestarea unei cetăţen rus, în legătură cu un atac planificat asupra unei companii neidentificate, relatează Reuters.

"Acesta a fost un atac serios", a spus Musk într-un tweet, ca răspuns la articolul Teslarati.

Departamentul de Justiţie a declarat că Egor Igorevich Kriuchkov, 27 de ani, cetăţean rus, a fost arestat şi acuzat de conspiraţie pentru a provoca în mod intenţionat pagube, încercând să recruteze un angajat pentru a introduce un malware într-un sistem.

Programul malware avea ca scop extragerea de date din reţea care să servească ca ameninţarea la adresa companiei pentru obţinerea de bani sub formă de răscumpărare, se arată în comunicat.

Potrivit Departamentului de Justiţie, Kriuchkov ia promis angajatului un stimulent de 1 milion de dolari la introducerea malware-ului în sistem.

Dar angajatul a alertat FBI-ul, care a reuşit să împiedice atacul.

Much appreciated. This was a serious attack.