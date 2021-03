Agenţia a măsurat iniţial cutremurul la magnitudinea 7,3. Magnitudinea fost revizuită la 7,1. Seismul a fost urmat de mai multe replici cu magnitudine de peste 5.

Acesta a sfătuit oamenii din apropierea coastei să se deplaseze imediat spre terenuri înalte.

Institutul geologic din SUA a dat o magnitudine preliminară de 6,9 cutremurului şi a situat epicentrul la aproximativ 178 de kilometri nord-est de oraşul Gisborne.

JUST IN: 7.3-magnitude earthquake recorded off the northeast coast of New Zealand, USGS says.



New Zealand authorities warn those who felt earthquake near coast to "move immediately to the nearest high ground, or as far inland as you can." pic.twitter.com/30EI2t00NH