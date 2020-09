Un fost preşedinte a fost condamnat la peste 11 ani de închisoare. I-au fost confiscate proprietăţile şi firmele

De asemenea, acuzatului i-au fost confiscate proprietăţile şi firmele şi retrase toate titlurile onorifice, la capătul unui proces considerat un episod al luptei pentru putere cu succesorul său, Sooronbai Jeenbekov.

Acesta a devenit al treilea preşedinte, după declararea independenţei din 1991, care are un final de carieră controversat. Atambaev a condus Kârgâstan între 2011 şi 2017 şi mai este inculpat pentru organizarea de tulburări masivă, de crimă şi de luare de ostatici.

