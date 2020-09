Un nou comandament Atlantic al NATO este operaţional, protejând culoarele maritime şi cablurile submarine

Noul Comandament Atlantic al NATO a devenit operaţional, având rolul protejării culoarelor maritime dintre Europa şi America de Nord, dar şi a cablurilor de telecomunicaţii transatlantice, care ar putea fi vizate de atacuri în cazul unei conflict hibrid.

"Noul Comandament Atlantic a devenit operaţional după o ceremonie desfăşurată în Norfolk (statul american Virginia) (...). Comandamentul aliat Norfolk, creat pentru protejarea culoarelor maritime dintre Europa şi America de Nord, este primul comandament NATO dedicat zonei Atlanticului începând din 2003", a comunicat Alianţa Nord-Atlantică pe site-ul propriu.

"NATO este o Alianţă transatlantică, iar zona nord-atlantică este vitală pentru securitatea Europei. Noul Comandament Atlantic va asigura că rutele cruciale pentru capacităţi de consolidare şi provizii din America de Nord spre Europa rămân sigure", a declarat secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.

Sediul Comandamentului este lângă Baza Flotei a II-a a SUA. Comandamentul Atlantic va fi condus de viceamiralul american Andrew Lewis.

Potrivit agenţiei DPA şi site-ului german N-TV.de, noul Comandament NATO va avea şi rolul protejării cablurilor de telecomunicaţii transatlantice de eventuale atacuri ale submarinelor militare ruse, în cazul unei conflict hibrid.

