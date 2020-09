Un nou video şochează SUA. Doi poliţişti, filmaţi cum trântesc la pământ un bărbat de 75 de ani

Scenele filmate de un reporter al unui post local de radio, WBFO, sunt tulbutătoare şi au fost urmărite de milioane de americani.

Un bărbat alb, neidentificat, se apropie de cordonul de poliţie cu casca unui agent în mână. Un agent îl împinge cu mâna, altul cu un baston. Bărbatul cade şi se loveşte puternic cu capul de beton. Lângă el apare o baltă de sânge, relatează Reuters. Ceilalţi poliţişti trec pe lângă victimă fără a încerca să-i acorde ajutor. Din mulţime cineva strigă să fie chemat un medic.

Incidentul a fost condamnat în termeni duri de americani pe social media. Protestatarii susţin că nu se pot opri atâta vreme cât astfel de exemple ale brutalităţii poliţiei continuă să apară.

”Am fost tulburat profund de acest video” a reacţionat primarul din Buffalo, Byron Brown.

Guvernatorul New York-ului, Andrew Cuomo, a anunţat suspedarea fără plată a celor doi poliţişti. Victima, de 75 de ani, a fost transportată la spital şi este în stare stabilă.

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET