UPDATE. Numărul morţilor creşte: ar fi de peste 150, pe lângă alţi 150 de răniţi.

UPDATE. Au fost 100.000 de oameni într-o zonă din Seul, pentru primul eveniment de Halloween de după ridicarea restricţiilor pandemice.

Cel puţin 59 de persoane au murit şi alte 150 au fost rănite, după ce au fost zdrobite de o mulţime numeroasă care înainta pe o stradă îngustă, în timpul sărbătorilor de Halloween din capitala Seul, informează agenţia de presă coreeană Yonhap, citând autorităţi.

According to this article, some ppl are still partying it up in Itaewon even after the disaster. The police begged them to return home and they refused and complained about not having a place to drink. Losing faith in humanity. https://t.co/K23SfECie7