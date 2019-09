Uraganul Dorian a provocat dezastru în Bahamas. În SUA, guvernatorul Floridei a decretat stare de urgenţă | VIDEO

Viteza vântului a depăşit, pe alocuri, 180 de kilometri pe oră, iar reprezentanţii Centrului Naţional pentru Uragane al Statelor Unite (NHC) a informat că această furtună „extrem de periculoasă” reprezintă cel mai puternic astfel de fenomen din istoria recentă a regiunii.

Autorităţile din Bahamas au decis evacuarea populaţiei din zonele care ar urma să fie afectate de uraganul Dorian.

Mai multe zone au fost inundate în această ţară, iar anumite aeroporturi au fost închise din cauza fenomenelor meteo extreme. Autorităţile se aşteaptă ca uraganul să se îndrepte spre coasta de est a statului american Florida în cursul zilei de luni.

