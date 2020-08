Veşti bune: Trump spune că plasma celor vindecaţi de COVID poate fi un tratament

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a susţinut miercuri folosirea plasmei celor vindecaţi de COVID ca tratament pentru infecţia cu noul coronavirus şi a sugerat că o decizie de a autoriza utilizarea sa ar putea fi motivată politic.

"Am auzit lucruri fantastice despre plasma convalescenţior", a declarat Trump într-un briefing.

O aprobare de urgenţă de la Food and Drug Administration (FDA) pentru utilizarea plasmei din sânge ca tratament coronavirus a fost pusă în aşteptare sub motivaţia că datele au fost prea slabe, a raportat miercuri New York Times.

"Ar putea fi o decizie politică", a spus Trump.

"Aveţi o mulţime de oameni acolo care nu vor să grăbească lucrurile pentru că vor să o facă după 3 noiembrie", a spus el, referindu-se la alegerile prezidenţiale.

„Am auzit rate de peste 50% succes. Şi oamenii mor şi ar trebui să fie aprobate aceste tratamente dacă este bine pentru pacienţi şi aud că este bine. Am auzit de la oamenii de la FDA că este bine ”, a spus el.

FDA nu a răspuns încă oficial.

Persoanele care supravieţuiesc unei boli infecţioase, cum ar fi COVID-19, au în plasma din sânge anticorpi, sistemul imunitar al organismului creat pentru a lupta împotriva unui virus. Acest lucru poate fi transferat la pacienţii recent infectaţi pentru a încerca recuperarea.