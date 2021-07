VIDEO Explozie puternică în preajma uzinei chimice Bayer, din Germania. Oamenii, sfătuiţi să rămână în case

UPDATE: Explozia a avut loc într-o zonă destinată incinerării reziduurilor din incinta Chempark, un parc industrial pentru uzine chimice. Printre companiile găzduite, peste 30 la număr, se află şi Bayer (BAYGn.DE) sau Lanxess (LXSG.DE).

Cauza incidentului este încă neclară, iar oamenii care locuiesc în împrejurimi sunt sfătuiţi să rămână în case şi să ţină ferestrele închise.Autorităţile au emis alertă de „pericol extrem”.

Martori citaţi de radiodifuzorul WDR vorbesc despre zgomotul puternic şi fumul observat deasupra fabricii deţinute de producătorul Bayer (BAYGn.DE).

Conform declaraţiilor poliţiei, circulaţia pe mai multe autostrăzi din apropiere a fost restricţionată.

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors.pic.twitter.com/sFrR0v0uDG