Video. Furtuna tropicală Cristobal face ravagii în sudul Statelor Unite

Furtuna tropicală Cristobal a venit cu putere din Golful Mexicului pe măsură ce s-a apropiat de coasta Statelor Unite ale Americii. În larg, viteza vântului se estimează că a fost de 80 de km/h Statele Louisiana, Alabama şi Mississippi au fost lovite de furtuni cu ploi abundente şi vânturi puternice.

Riscul crescut de inundaţii persistă pe măsură ce furtuna tropicală continuă să facă pagube. În unele localităţi, nivelul apei provenit din precipitaţii a crescut cu 20 de centimetri pe oră.

Riscul producerii de tornade rămâne în vigoare pentru statele aflate în zona golfului. Opt tornade cauzate de furtuna tropicală Cristobal au fost raportate în centrul şi nordul Floridei. Vânturile au atins o viteză de 168 de km/h pe coastă.

Cristobal este aşteptat să-şi piardă din intensitate treptat în cursul dimineţii de luni. Statele Mississippi, Louisiana şi Arkansas au emis deja avertizări de inundaţii.

Waterspout spotted off of Gulf Shores, Alabama, as Tropical Storm Cristobal nears U.S. coast. https://t.co/PGVQu7iQMc pic.twitter.com/cOpwZCSelK