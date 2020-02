VIDEO: Grecia şi Bulgaria întăresc paza la frontiera cu Turcia, după ce sute de refugiaţi sirieni au ajuns la punctele de trecere

Decizia administraţiei de la Ankara a determinat autorităţile din Bulgaria şi Grecia să consolideze graniţele, în timp ce oficiali guvernamentali din ambele ţări susţineau că nu vor lăsa pe nimeni să treacă. Poliţia din Grecia a folosit grenade fumigene la un punct de trecere al frontierei, în timp ce Bulgaria a trimis încă 1.000 de militari la graniţa cu Turcia.

Între timp, Uniunea Europeană l-a avertizat, vineri, pe preşedintele turc Recep Tayyip Erdoğan să respecte angajamentele în materie de imigraţie către statele membre. Sub prevederile unui acord semnat în 2016, Turcia a fost de acord să limiteze trecerea extracomunitarilor spre UE. Momentan, aproape 3.6 miliarde de refugiaţi sirieni se află în Turcia.

Retweet to show Europeans how Erdogan deals with them.

Turkish authorities provide free buses for refugees to take them to the border with Greece to blackmail Europe with their humanitarian tragedy.#turkey #syria #Erdoğan pic.twitter.com/Gf3tIuPSog