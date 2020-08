VIDEO: În Scoţia, un tren a deraiat lăsând în urma nori groşi de fum. Răspunsul autorităţilor

Un tren din Scoţia a deraiat lăsând în urmă nori groşi de fum. Prim-ministrul Scoţiei a declarat că situaţia se află în curs de anchetare. 200 de transporturi feroviare au fost anulate în dimineaţa zilei de miercuri din cauza ploilor abundente.

În dimineaţa zilei de miercuri, în Scoţia, un tren a deraiat lăsând în urma lui nori groşi de fum. Mai multe persoane au fost rănite, relatează Business Insider.

Trenul se afla aproape de Stonehaven, în Aberdeenshire, iar locul a fost împânzit imediat cu 30 de echipaje de intervenţie, spun cei de la BBC.

Publicaţia The Scottish Sun a menţionat că deşi sunt mai mult răniţi, nu se cunoaşte numărul exact al acestora.

Nicola Sturgeon, Prim-ministrul Scoţiei: Este un incident destul de serios. Am primit un raport preliminar de la Network Rail şi de la serviciile de urgenţă despre cele întâmplate şi sunt ţinută la curent, în timp real, cu situaţia. Gândurile mele se îndreaptă către cei implicaţi.

Compania care se ocupă de transportul feroviar în Scoţia, Network Rail Scoţia, a comunicat pe Twitter despre gravul incident: „Colaborăm cu serviciile de urgenţă pentru a soluţiona incidentul trenului deraiat de lângă Stonehaven. Este prea devreme pentru a confirma cu exactitate natura şi severitatea incidentului. Imediat ce vom avea mai multe detalii, le vom face publice”.

Ploile abundente au afectat traficul feroviar din Scoţia pe tot parcursul zilei. Aproximativ 200 de călătorii au fost anulate în dimineaţa zilei de miercuri.

