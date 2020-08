VIDEO În timpul celui mai mare protest, Lukashenko şi-a adus susţinătorii la Minsk cu autocarele şi i-a numit pe protestatari „şobolani”

În paralel cu protestele împotriva lui Lukashenko din Minsk, la câteva străzi distanţă au loc şi adunările în favoarea preşedintelui proaspăt reales, relatează CNN.

Dacă prima tabără scandează că alegerile au fost fraudate şi îl vor pe Lukashenko demis, ceilalţi îşi arată susţinerea pentru liderul din Belarus.

Lukashenko nu a ezitat să-i numească „şobolani” pe cei care scandează împotriva lui.

Deşi Ministerul de Interne din Belarus a declarat că adunarea pro-Lukashenko numără 65.000 de susţinători, echipa CNN de la faţa locului estimează că, în realitate, sunt mai puţin de 10.000 de oameni.

Echipele CNN au văzut cum susţinătorii preşedintelui au fost aduşi cu autocare în cursul zilei de azi.

Totul se întâmpla în timp ce peste 200.000 de oameni protestau împotriva lui Lukashenko, în „Marşul Libertăţii”, îmbrăcaţi în culorile drapelului.

„Marşul Libertăţii” este cel mai mare protest de la rezultatul alegerilor prezidenţiale de săptămâna trecută şi până acum. Cetăţenii acuză puterea că a fraudat alegerile. Mii de protestatari au fost arestaţi şi câţiva au decedat.

