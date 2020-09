VIDEO. Incidentele violente din SUA iau amploare. Secţie de poliţie în flăcări / Garda Naţională trimite sute de soldaţi în stradă

Incidentele au luat amploare în noaptea de joi spre vineri în mai multe oraşe din SUA după ce un bărbat de culoare a fost ucis.

Poliţia a evacuat secţia la 22 ora locală, 6:00 ora României după mai multe mii de oameni au protestat violent în aproprierea ei. La 6:30 ora României secţia de poliţie a fost incendiată. Pompierii sunt blocaţi la alte incendii, scrie CNN.

La scurt timp Garda Naţională din Minnesota a anunţat pe o reţea de socializare că a activat mai multe trupe.

„Am activat mai mult de 500 de soldaţi la St. Paul, Minneapolis şi comunităţile din jur. Misiunea noastră este să protejăm viaţa, protejăm proprietăţile şi drepturile la demostraţii paşnice”, se arată în postare.

Au fost raportate incidente şi la protestele din alte oraşe.

BREAKING: The third precinct police station is on fire. Rioters have taken over pic.twitter.com/AJg4jDr9Tz