VIDEO Jaful anului 2020 în Franţa: 9 milioane de euro furaţi dintr-o maşină securizată

Cel mai mare jaf din Franţa, de la spargerea dată de Toni Musulin în 2009, a fost raportat ieri, 28 august, în Lyon, Franţa, relatează The Guardian.

Mai mulţi hoţi au furat 9 milioane de euro dintr-o maşină securizată cu bani care aparţineau de Banca Franţei din Lyon. Atacul a avut loc în jurul orei 09:00, iar hoţii erau înarmaţi.

În afară de paguba de 9 milioane de euro nu au mai fost raportate altele, iar oamenii nu au fost răniţi.

„Infractorii au reuşit să scape şi au tulit-o imediat după atac”, spun autorităţile.

În 2009, Toni Musulin a fost recunoscut drept cel mai mare jefuitor din Franţa, reuşind să fure 11.6 milioane de euro.

Cum s-a petrecut jaful anului 2020 în Franţa

Două dube au blocat maşina securizată, una prin faţă şi una pe partea din spate. „Atacul a fost unul foarte îndrăzneţ, chiar în centrul oraşului”, a declarat şeful companiei de securitate care deţinea maşina de transport.

„Cel mai important lucru este că oamenii care se aflau în maşină sunt în viaţă şi nu au păţit nimic”, a adăugat acesta.

Cei trei bărbaţi care asigurau transportul celor 9 milioane de euro sunt foarte şocaţi de cele întâmplate. Aceştia vor merge la sesiuni de terapie psihologică începând de luni.

9 million euros were stolen in an armed robbery on an armored van in #Lyon , #France today. The armed robbers set the van on fire and fled in two vehicles. no injuries were reported.pic.twitter.com/g0XLeK2ShY