VIDEO: La pescuit de bijuterii. Metoda ingenioasă aleasă de un australian pentru a „captura” un colier Versace

Hoţul, care nu a fost identificat încă, a folosit o undiţă de pescuit pentru a înlătura un colier de la gâtul unui manechin, aflat într-un magazin de lux din Melbourne, Australia.

Incidentul a avut loc săptămâna trecută, puţin după ora locală 02.00. Înregistrările video surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe bărbat cum se îndreaptă spre magazin, cu o undiţă în mână şi uitându-se în jurul său, pe strada pustie.

Autorităţile susţin că bărbatul a creat o gaură în geamul frontal al magazinului, iar apoi a strecurat undiţa pentru a scoate colierul, informează CNN.

„Se pare că hoţul a pescuit timp de trei ore înainte de marea captură”, a transmis Poliţia printr-un comunicat de presă.

„Nu mi-a venit să cred”, a declarat propietarul magazinului Steven Adigrati. „Trei ore şi jumătate, cu două undiţe, încercând să ia acest colier, a fost spectaculos. A reuşit”, a mai spus Adigrati.

WATCH: Security footage shows a man using a fishing rod to remove a Versace necklace from a mannequin within the store just after 2am. pic.twitter.com/9S103jZjv4