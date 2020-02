VIDEO | Mărturii din infern. Un supravieţuitor al atacului armat din Germania a povestit momentele de groază prin care a trecut

Un supravieţuitor al atacului armat din Germania a povestit momentele de groază prin care a trecut. Muhammed le-a descris jurnaliştilor germani, de pe patul de spital, ce s-a întâmplat în momentul în care Tobias Rathjen a deschis focul.

Muhammed, locuitor al oraşului Hanau, se afla în localul vizat de atacator şi lua masa alături de un grup de prieteni.

„Iniţial am auzit cinci sau şase focuri de armă, după care l-am văzut intrând în local. Luam cu toţii masa în momentul în care a intrat. Eram 10-12 persoane. Trei sau patru persoane au supravieţuit. Eu am fost unul dintre cei care au scăpat”, a declarat Muhammed.

Tânărul s-a numărat printre norocoşii care au reuşit să supravieţuiască. A fost împuşcat în umăr, însă prietenii săi au fost ucişi.

„A intrat printr-o parte a localului şi i-a ucis pe toţi. A venit mai apoi în zona unde ne aflam noi. Trăgea direct spre capul tuturor. S-a aplecat şi a început să tragă în direcţia noastră. M-am lipit de un perete şi am încercat să mă ascund, dar m-a împuşcat în umăr. Am căzut peste cineva. Altă persoană s-a întins peste mine şi altcineva peste. Persoana de sub mine avea o gaură în gât. I-am spus că este împuşcat şi mi-a zis: „Frate, nu îmi mai simt limba. Nu pot să respir!”. Atacatorul trăgea în timp ce striga la noi să ne spunem ultima rugăciune”, a rememorat Muhammed momentele de groază.

"He said to me, 'Brother, I don't feel my tongue, I can't breathe'." Muhammed B. was injured on the shoulder in the attack in #Hanau and watched the right-wing terrorist kill his friends. #Germany



