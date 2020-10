VIDEO Momentul în care o maşină intră în protestatarii adunaţi pe o autostrada din Colorado. Un protestar a fost împuşcat din greşeală

Clipe de coşmar pe o şosea din oraşul american Aurora. Două persoane au fost rănite într-un incident haotic de pe autostrada I-225 din Colorado, scrie RT.

Totul s-a întâmplat în momentul în care o maşină a intrat cu viteză în mulţimea ce mărşăluia pe şosea. În momentul în care şoferul maşinii a început să accelereze spre oameni, un protestatar a scos o armă şi a început să tragă spre autovehicul, însă l-a ratat, iar glonţul a nimerit în piciorul unui alt manifestant.

Sute de oameni au mărşăluit în amintirea unui tânăr de 23 de ani, Elijah McClain, ucis de poliţie anul trecut.

„În timp ce protestatarii mergeau pe I-225, un vehicul a decis să conducă prin mulţime, iar un protestatar a tras cu arma, rănind cel puţin un alt manifestant", a spus într-un tweet, Departamentul de Poliţie Aurora.

Victima a fost transportată la spital fiind în stare stabilă, în timp ce o altă persoană, aparent rănită în acelaşi incident "s-a prezentat cu o rană superficială". Şoferul a fost reţinut, iar poliţia investighează acum şi schimbul de focuri.

Protestatarii continuă să blocheze alte drumuri din alte părţi ale oraşului. Poliţia din Aurora i-a avertizat pe şoferi să caute rute alternative şi să fie precauţi.

Here’s what the TV news helicopter captured re: Jeep driving through protest pic.twitter.com/sRWxc8OrAu