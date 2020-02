VIDEO: Momentul şocant când un blindat american intră, intenţionat, într-un vehicul militar rusesc în Siria

Clipul pare să fie filmat dintr-un automobil civil care circula alături de un convoi militar, care iniţial era alcătuit din vehicule de producţie rusească. În faţa lor se observă că sunt mai multe vehicule americane.

Şoferul automobilului civil trece de convoi, ajungând în spatele vehiculelor militare americane, iar în acel moment surprinde pe cameră un incident.

Un vehicul Tigr rusesc încercă să depăşească un blindat american. Şoferul american blocheză însă această depăşire şi scoate camionul rus de pe drum. Un civil aflat pe margine este aprope lovit.

Ce s-a întâmplat după acel moment nu este cunoscut, maşina civilă depăşind cele două vehicule.

Autor: Gabriel Negreanu

#US army vehicle pushes #Russia police vehicle off the road, today, eastern Qamishli NE #Syria. pic.twitter.com/X5RNPyqafL