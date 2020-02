VIDEO: Momentul tulburător când un avion militar Tornado este distrus de o rachetă. Situaţia piloţilor este necunoscută

Rebelii houthi din Yemen au anunţat, pe 14 februarie, că au doborât un avion militar Saudit, transmite The Aviationist.

Arabia Saudită a confirmat pierderea aeronavei, dar a susţinut că avionul, un Panavia Tornado, s-a prăbuşit în timp ce oferea suport pentru trupe terestre ale Yemenului.

Un clip video publicat de rebeli arată cum avionul este distrus de o rachetă trasă de la sol. În înregistrare se vede cum aeronava încearcă să evite racheta, folosind şi contramăsuri.

Nu se ştie dacă cei doi membri ai echipajului au scăpat sau nu cu viaţă.

Potrivit The Aviationist, rebelii au folosit, cel mai probabil, o variantă modificată de rachetă aer-aer R-27T, care poate fi trasă de pe camionete aflate la sol. Racheta are o rază de acţiune de 63 de km. O astfel de armă ar fi fost responsabilă şi pentru doborârea unui avion F-15 saudit, în 2015.

Panavia Tornado este un avion multirol dezvoltat de către compania germană Panavia Aircraf în colaborare cu Marea Britanie şi Italia.

BREAKING: Footage from @almasirah claims to show the moment the Saudi Tornado was shot down over Yemen last night. pic.twitter.com/xpTfgOG38x