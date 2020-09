VIDEO O explozie puternică a avut loc în Iran. O persoană a murit şi mai multe au fost rănite

O persoană a murit şi mai multe au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un oraş din apropierea capitalei Teheran, Iran. Aparent, explozia a avut loc într-un atelier de baterii, relatează Reuters.

30 de clădiri şi 10 maşini au fost afectate în urma exploziei.

Momentan a fost deschisă o anchetă pentru a stabili care a fost cauza.

A powerful explosion southwest of the Iranian capital #Tehran left one dead and injured 20 others on Friday, according to state media reports.https://t.co/fFst9FSpLa pic.twitter.com/XBTqJx39bj