VIDEO O plajă celebră din Barcelona a fost evacuată după descoperirea unui dispozitiv exploziv

Poliţia a stabilit un perimetru de securitate de 250 de metri în jurul dispozitivului.

Dispozitivul exploziv se află la trei metri adâncime şi a fost descoperit întâmplător de un poliţist aflat în timpul liber, în timp ce înota, a adăugat reprezentantul Gărzii Civile.

O echipă de pirotehnişti va interveni în cursul zilei de luni pentru a dezamorsa bomba, iar autorităţile au anunţat că plaja va rămâne închisă până atunci.

#BREAKING: Barcelona , Spain - The popular Sant Sebastià beach has been evacuated after explosive device found in water. #Barcelona #España



