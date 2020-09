VIDEO Obiect NEIDENTIFICAT, surprins pe cer. Experţii nu au nicio idee despre originea acestuia

"Nu este un obiect lansat de agenţia meteorologică şi nu avem niciun indiciu despre originea acestuia. Am discutat şi cu autorităţile municipal din Sendai, dar nici ei nu ştiu despre ce ar putea fi vorba. Ar putea fi un fel de echipament de monitorizare a vremii, dar cu siguranţă nu este al nostru.", au spus oficialii Biroului de Meteorologie, din Sendai.

Filmul cu obiectul a fost postat şi pe reţelele de socializare şi a devenit viral. Acesta a stârnit reacţii şi speculaţii venite din partea internauţilor cu privire la originea acestui obiect. Părerile au fost împărţite, unii oameni cred că este vorba despre OZN-uri, iar alţii despre baloane nord-coreene folosite cu scopul de a distribui manifeste.

O anchetă a fost începută cu privire la originea, dimensiunile, scopul şi funcţiile obiectului, au declarat oficialii municipalităţii din Sendai.

