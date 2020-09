VIDEO Opinia publică din Hong Kong este şocată de arestarea violentă a unei fete de 12 ani în timpul protestelor

Arestarea a avut loc pe fondul celui mai mare protest de stradă din ultimele luni în Hong Kong.

Mama fetei a declarat pentru Apple Daily că intenţionează să îi dea în judecată pe ofiţeri şi să depună o plângere oficială. Ea a spus că fiica ei şi fiul ei în vârstă de 20 de ani au fost amendaţi în temeiul legilor oraşului împotriva adunărilor. Ea a precizat că cei doi se aflau la cumpărături, iar fata a fugit pentru că era speriată.

A young girl of school age was just cornered by riot police & proceeded to run away, before being viciously wrestled to the ground, kicked & pinned down by several police officers.



I wish I could say this isn’t normal in Hong Kong today, but it is.



