VIDEO Pedale în loc de mâini! Ce au introdus patronii unui mall pentru a evita infecţia cu noul virus

Clienţii din Piaţa Seacon din Bangkok au fost surprinşi şi confuzaţi în această săptămână, atunci când au găsit pedale în faţa ascensoarelor şi în interior, în loc de butoane. Aceştia au felicitat personalul mall-ului pentru noua inovaţie a ce va înlocui folosirea mâinilor, principalul purtător COVID-19, ca fiind o mişcare inteligentă pentru a preveni răspândirea noului coronavirus, relatează Reuters.

„Au făcut o treabă bună în pregătirea acestui lucru. Mă simt mult mai în siguranţă pentru că ne folosim mâinile pentru a face diverse lucruri tot timpul. Acum că ne putem folosi piciorul pentru a chema liftul, este foarte grozav.”, a spus un client.

Thailanda a deschis mallurile şi marile magazine duminică pentru prima dată începând cu luna martie, reprezentând a doua fază de relaxare a măsurilor, deoarece numărul de noi cazuri de coronavirus încetineşte. Au fost confirmate 3.034 de cazuri şi 56 de decese.

A mall in Thailand has replaced buttons with foot pedals in its elevators pic.twitter.com/k01JiP4wfu