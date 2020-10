VIDEO | Petrecerea pe care nici poliţia nu a reuşit s-o oprească. Mii de englezi, americani şi nemţi sfidează măsurile de siguranţă

Peste 3000 de persoane au dat o petrecere în aer liber, pe aerodromul RAF Charmy Down – o fostă staţie a Forţelor Aeriene Regale din Somerset Anglia, situată la aproximativ 4 kilometri de Bath, relatează BBC.

Petrecere în vreme de coronavirus nu sună tocmai a ceea ce ţi-ai dori să vezi şi auzi din partea unor oameni responsabili, dar parcă nici locuitorii din Bristol (de la o distanţă de aproape 18 kilometri) nu şi-au dorit să audă muzica pe tot parcursul nopţii.

Asta pentru că până şi oamenii din Bristol s-au plâns că nu au putut dormi toată noaptea din cauza muzicii. Deşi au sunat la poliţie, iar echipajele au mers să-i potolească pe petrecăreţi, oamenii legii s-au declarat învinşi de mulţime.

„Am primit un apel imediat după ora 23:00 (Fus Orar Britanic) şi am ajuns la locaţie în 10 minute, însă era deja prea târziu. Toate scenele erau montate, iar muzica şi petrecerea erau în toi. Erau foarte, foarte mulţi oameni acolo”, a declarat un poliţist.

„Când am văzut toate astea, ne-a fost imposibil să mai facem ceva, pentru că nu am fi putut respecta măsurile de siguranţă. Mulţi dintre petrecăreţi erau beţi, mulţi erau drogaţi”, a adăugat poliţistul. „Nu avem o armată care să fie pregătită pentru astfel de situaţii”, a mai declarat poliţistul.

Oamenii au care au sunat la poliţie au declarat că nu au putut dormi toată noaptea, iar cei din apropiere nu au putut pleca de acasă din cauza maşinilor care blocau accesul, a doua zi.

„Se aude foarte tare. Nu poţi ţine nici măcar o fereastră deschisă”, s-au plâns localnicii.

„Vă rugăm, opriţi petrecerea. A trezit jumătate din Bath, Weston, Lansdown şi Larkhall Batheaston”, a scris o femeie pe Twitter.

Deşi în Florida explodează numărul de cazuri de COVID-19 – s-a ajuns la aproape 338.000 de îmbolnăviri şi 5.002 decese sâmbătă seara – oamenii ies pe stradă şi petrec, relatează The Independent.

Poliţia a publicat o filmare a unei petreceri cu peste 600 e persoane, care a avut loc pe stradă, luna aceasta, însă aceasta nu este singura. Poliţiştii au declarat că au spart multe distracţii de acest gen care au avut loc în pandemie, deşi regulile de distanţare au fost foarte clare.

„Oamenii care merg la petrecerile astea nu sunt conştienţi de ce înseamnă acest virus”, a spus un purtător de cuvânt al poliţiei.

„Genul acesta de petreceri au loc mai ales de când s-a redeschis statul şi de când lucrurile încearcă să revină la normal. Le pasă din ce în ce mai puţin”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Dozens of people dance and socialise in a Florida street party, flouting social distancing rules.



