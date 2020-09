VIDEO Portul Beirut este din nou în flăcări, la doar o lună după explozia devastatoare

Videoclipurile postate online arată o coloană mare de fum negru care se ridică spre cer peste capitala libaneză. Un magazin de anvelope şi ulei arde joi în portul Beirut, a declarat o sursă militară libaneză, care a transmis că portul este afectat din nou de flăcări, la o lună după explozia devastatoare din port.

auza incendiului nu este încă cunoscută.

În imaginile difuzate de televiziuni se pot observa pompieri care încearcă să stingă focul în port, unde depozitele şi silozurile de beton au fost spulberate de explozia din 4 august.

Armata Libanului a declarat că elicopterele sale vor fi folosite pentru a ajuta la stingerea unui incendiu în portul Beirut. Imaginile date de televiziune în direct arătau un elicopter care zboară în zonă, cu un recipient de apă.

The Army is telling people in the vicinity of Beirut port to evacuate as another huge fire rages. This video is circulating showing workers fleeing the area pic.twitter.com/FxGLhM8Wl1