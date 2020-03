VIDEO: Revolte în penitenciare din Italia, din cauza măsurilor împotriva coronavirusului. Şapte deţinuţi au murit

Conform site-ului Iene.Mediaset.it, în ultimele 24 de ore au fost semnalate revolte în penitenciare din provinciile Modena, Pavia, Salerno, Napoli, Frosinone, Vercelli, Alessandria, Foggia şi Palermo. Deţinuţii sunt furioşi din cauza măsurilor antiepidemice dure, care includ interzicerea vizitelor. În unele închisori, deţinuţii au urcat pe acoperişuri şi au provocat incendii.

Prison break in Foggia, #Italy. Footage reportedly shows inmates escaping following rioting over measures to contain #coronavirus in prison #COVID2019 #COVID pic.twitter.com/g4PEg73uB9