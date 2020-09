Video şocant: poliţist american, spulberat de o maşină la New York. Protestele s-au transformat în acte brutale în mai multe oraşe

O serie de imagini de-a dreptul brutale au fost filmate în timpul protestelor de peste ocean. Peste 40 de oraşe au fost scena unor manifestaţii - unele dintre ele violente.

În St. Louis şi Las Vegas, cinci poliţişti au fost împuşcaţi, anunţă presa americană.

O imagine şocantă vine şi de la New York, acolo unde un agent de poliţie a fost lovit în plin de o maşină. Şoferul a fugit de la faţa locului, lăsându-l pe agent inert pe asfalt. O autospecială de poliţie a sosit la scurt timp pentru a-l transporta pe bărbat la spital.

Pentru moment, starea poliţistului nu este cunoscută.

Cop was just run over in NYC. Horriffic.pic.twitter.com/U8rtDQRMK1