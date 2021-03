VIDEO Şofer de Uber, hărţuit de două femei care refuzau să poarte masca. Urmările gesturilor care sfidează restricţiile COVID şi bunul simţ

Măştile de protecţie au împărţit lumea în două, iar incidentele legate de purtarea lor continuă să apară chiar şi după un an de pandemie COVID-19.

Malaysia King, în vârstă de 24 de ani, este unul dintre cei trei pasageri surprinşi în filmări. Una dintre persoane pare să tuşească în direcţia şoferului, iar o alta spune că are „corona”. După o scurtă altercaţie, în care una dintre femei încearcă să-l împiedice pe bărbat să folosească telefonul mobil, cele trei coboară. Şoferul a declarat că o pasageră a folosit un spray cu piper în direcţia sa, după ce a părăsit mijlocul de transport.

Poliţia a declarat că un al doilea suspect, Arna Kimiai, în vârstă de 24 de ani, se va preda. „Ne bucurăm să auzim că doamna Kimiai intenţionează să facă ceea ce trebuie", a spus locotenentul Tracy McCray de la Departamentul de Poliţie din San Francisco (SFPD).

Autorităţile au precizat că Malaysia King a fost arestată joi, cu ajutorul ofiţerilor de poliţie din Los Angeles. Pe lângă acuzaţiile de violenţă şi atac asupra unei alte persoane, femeia e cercetată şi pentru încălcarea legilor de sănătate şi siguranţă ale oraşului.

An Uber driver was assaulted and coughed on by a maskless woman in San Francisco. He drove to a gas station so she could buy a mask. She refused, then began yelling. The attack was caught on his dashcam video. pic.twitter.com/SASeSOERy5