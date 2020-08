Personalul Wizz Air a profitat de perioada interdicţiilor de zbor şi de aeroportul gol din Budapesta şi au realizat un video în care îţi amintesc prin dans, că ai nevoie de o vacanţă.

Aeroportul din Budapesta operează mai puţin de jumătate din zboruri, aşa că fetele de la Wizz, care au destul timp liber, au avut şi suficient spaţiu pentru dans.

Rikky Rooksby, autorul cărţii The Complete Guide to Her Music Madonna, spune că melodia „Holiday” pe care au dansat stewardesele de la Wizz, te infectează la fel de uşor ca virusul.