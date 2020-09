VIDEO SUA. Un bărbat a folosit un arc cu săgeţi împotriva protestatarilor. „A tras în mulţime"

Conform New York Post, în oraşul Salt Lake City un bărbat a oferit un reacţie ieşită din comun în timpul violenţelor provocate de protestele din SUA, ca urmare a morţii lui George Floyd.

Acesta a strigat pe geamul maşinii All Lives Matter, un slogan care a ajuns să fie asociat cu critica mişcării Black Lives Matter, apoi s-a dat jos din maşină şi a folosit un arc cu săgeţi împotriva protestarilor.

„El a ieşit din maşină, a strigat „Gata. Asta este” şi a tras în mulţime, înainte de a fi atacat”, a scris pe Twitter utilizatorul @Gingersonfire, care a postat şi un videoclip cu acest incident.

„El striga în gura mare, apoi şi-a îndreptat arcul spre un bărbat de culoare din spatele meu. Bărbatul a văzut ce se întâmpla şi a sărit pe el.”

Brandon McCormick este atacatorul, identificat în cadrul unei televiziuni locale şi nu este clar dacă acesta a tras efectiv o săgeată în oameni. Între timp, poliţia l-a reţinut pe McCormick, care mai deţinea şi un cuţit, plin de sânge după ce protestatarii l-au atacat atunci când voia să folosească arcul.

„Mai întâi m-am bătut când am strigat:„ All Lives Matter ”, apoi am scos armele, m-am bătut cu ei, apoi poliţiştii m-au luat, iar maşina mea a fost vandalizată”, a spus el.

McCormick a susţinut că doi bărbaţi de culoare „m-au bătut prin fereastra mea deschisă” înainte să iasă cu arcul şi săgeata. „Sunt un civil care s-a schimbat, mi-am schimbat viaţa, susţin forţele de ordine”, a spus el, adăugând: „Ştiu că unii poliţişti sunt răi”.