VIDEO Un avion cu 90 de pasageri la bord s-a prăbuşit peste un cartier de case din Pakistan

Un avion al Pakistan International Airlines s-a prăbuşit în oraşul Karachi din Pakistan. Avionul plecase din Lahore şi zbura către Aeroportul Internaţional Jinnah, unul dintre cele mai aglomerate din această ţară, anunţă bbc.co.uk, citând autorităţile aeriene din Pakistan.



Pozele de pe reţelele de socializare prezintă fumul ce se ridică la locul prăbuşirii, o zonă rezidenţială.



Echipele de salvare au ajuns la locul accidentului.





Horrifying, tragic. An @Official_PIA Airbus A320 has crashed in a residential area in Karachi. There were 107 on board. Had taken off from Lahore, crashed during approach to Jinnah Int’l Airport, Karachi. pic.twitter.com/n7dR9lI99N