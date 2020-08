VIDEO Violenţa izbucneşte în oraşul suedez Malmo după acţiuni anti-islamice

300 de oameni au protestat violent în Malmo împotriva acţiunilor anti-islamice, în cursul zilei de vineri, relatează Reuters.

Cu câteva ore înaintea revoltei de pe străzi, extremiştii de dreapta au ars un expemplar al Coran-ului, iar manifestările au escaladat ajungându-se la violenţe între protestatari şi poliţişti.

Străzile au fost luate cu asalt de 300 de oameni furioşi care au aruncat cu diverse obiecte în poliţişti, iar alţii au incendiat anvelope.

„Nu putem spune că avem situaţia sub control, dar toate eforturile noastre merg în această direcţie”, a declarat un reprezentant al poliţiei.

„Protestul de acum şi întâmplarea cu incendierea Coran-ului de mai devreme au legătură”, a adăugat reprezentantul.

Vineri, la Malmo, au avut loc mai multe acţiuni anti-islamice, însă arderea Coran-ului a fost cea mai puternică.

Protestele au început imediat după ce liderului partidului danez de extremă dreaptă, Rasmus Paludan, i s-a interzis să desfăşoare o întâlnire la Malmo. Acesta a fost oprit la graniţa cu Suedia, spun unele publicaţii.

This is why the city of #Malmo is rioting; a member of the “Stram Kurs” group lit the Quran on fire. #Sweden pic.twitter.com/qxA7m40zp6