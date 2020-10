Vorbeşte liniştit, chinezii te ascultă / Trump acuză China de spionaj. Cum vede situaţia un specialist în securitatea IT

Trump acuză China de spionaj. Washingtonul a anunţat oficial că Huawei şi Hikvision sunt companii controlate de armata chineză. Nu este prima dată când apare un un avertisment oficial cu privire la giganţii din telecom. În 2018, Cehia a declarat că Huawei reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale, iar Polonia a arestat în 2019 un oficial Huawei. Românii cumpără anual peste un milion de telefoane Huawei, adică 20 % din totalul vânzărilor de smartphone-uri. Gabriel Cîrlig ştie ce înseamnă să fii spionat, după ce a dovedit că o altă companie de smartphone-uri din China trimitea datele lui în Rusia şi la Bejing.

„Putem doar să vedem că se trimit nişte informaţii , dar nu putem şti ce informaţii. Cu Xiaomi am putut să îi deblocăm bootloader-ul, am putut să-mi pun un certificat şi să decriptez comunicaţia şi în felul ăsta am văzut că ei trimiteau ce căutam pe browserul lor, ce muzică ascultam”, spune Gabriel Cîrlig, specialist în securitatea IT.

„Huawei este în momentul de faţă unul dintre cei mai puternici lucrători de pe piaţa de smartphone-uri din România. A venit cu smartphone-uri cu configuraţii tehnice foarte bune, cu specificaţii tehnice foarte bune, la preţuri mai mici faţă de cele ale rivalilor” explică Andrei Seceleanu, jurnalist Ziarul Financiar.

„Nu contează producătorul sau ţara, noi oferim încredere firmei care a făcut echipamentul pe care noi îl folosim. Dacă avem Apple, îi oferim încredere lui Apple. Dacă folosim Android , îi acordăm încredere lui Google şi aşa mai departe”, consideră Alexandru Bălan, şef al Diviziei de Cercetare de Vulnerabilităţi.